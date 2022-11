Rubriche "In cucina con Giulia": polpette di lenticchie al sugo 26 novembre 2022

26 novembre 2022 203

203

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Polpette di lenticchie al sugo. Se state cercando un secondo piatto vegetariano questo è l’ideale. E con un così bel sughetto non si può rinunciare alla “scarpetta”! L’impasto delle polpette è a base di lenticchie, uovo e mollica di pane. Il sughetto è di pomodoro con un pizzico di peperoncino. Le mie polpette di lenticchie al sugo. Ingredienti (per 30 polpette circa):

900 gr di lenticchie già lessate

1 uovo

50 gr di mollica

Latte (o acqua) q.b.

Pangrattato q.b.

Passata di pomodoro

Peperoncino

Sale

Olio e.v.o. Ho messo le lenticchie (già lessate) in padella con un filo d’olio, un pizzico di sale e un pezzetto di peperoncino, poi le ho fatte insaporire a fuoco basso per qualche minuto. Ho frullato le lenticchie fino ad ottenere una crema e ho lasciato raffreddare. Ho ammollato la mollica di pane con del latte ( o acqua se preferite). Ho unito al composto di lenticchie, la mollica strizzata e l’uovo leggermente sbattuto. Ho aggiunto il pangrattato poco per volta fino ad ottenere un impasto abbastanza denso. Ho preso il composto di lenticchie a cucchiaiate e ho formato le polpette. Ho rotolato le polpette nel pangrattato, poi le ho disposte su una teglia foderata di carta da forno. Ho spennellato le polpette con dell’ olio e le ho cotte in forno già caldo a 180 ° fino a che non si forma una crosticina dorata ( ci vorranno circa 20 minuti). In una padella ho messo la passata di pomodoro, un filo d’olio, un pezzetto di peperoncino e un pizzico di sale, poi ho fatto cuocere pera pochi minuti. Ho tolto le polpette dal forno e le ho sistemate nei piatti. Ho ricoperto le polpette con abbondante sugo di pomodoro. Le polpette di lenticchie al sugo sono pronte per essere portate in tavola.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Rubriche "In cucina con Giulia": polpette di lenticchie al sugo "In cucina con Giulia": polpette di lenticchie al sugo 2022-11-26T16:00:00+01:00 445 it Ecco la ricetta di oggi dalla nostra rubrica: polpette vegetariane PT2M /media/images/polpette-lenticchie-big-700x529.jpg /media/images/thumbs/x600-polpette-lenticchie-big-700x529.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 26 Nov 2022 16:00:00 GMT