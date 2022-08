annuncio Rubriche "In cucina con Giulia": pasta al tonno reale 30 agosto 2022

30 agosto 2022 106

106

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: La pasta al tonno reale è un primo piatto che non conoscevo, a dire la verità non lo avevo mai sentito nominare! Mi hanno suggerito questa ricetta e l’abbiamo preparata insieme. Tonno, pomodorini, olive e capperi sono gli ingredienti principali insaporiti da abbondante peperoncino. Ecco qua la pasta al tonno reale. Ingredienti (per 4 persone):

320 Gr circa di penne lisce

160 Gr di tonno

Una manciata di pomodorini

Una manciata di olive nere

Qualche cappero

Peperoncino in polvere

Olio e.v.o.

Sale Per prima cosa abbiamo messo abbondante olio di oliva in una padella capiente e abbiamo unito i pomodorini tagliati a metà, le olive a rondelle, i capperi e il tonno. Abbiamo salato il tutto e fatto cuocere a fuoco basso aggiungendo una bella spolverata di peperoncino. A questo punto abbiamo fatto cuocere le penne in abbondante acqua salata. A cottura ultimata abbiamo scolato la pasta e fatta saltare in padella con il sughetto. Abbiamo servito la pasta al tonno reale ben calda!

annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Rubriche "In cucina con Giulia": pasta al tonno reale "In cucina con Giulia": pasta al tonno reale pasta,tonno reale,ricetta 2022-08-30T12:00:00+02:00 273 it Ecco la ricetta di oggi dalla rubrica "In cucina con Giulia" PT1M /media/images/pasta-tonno-reale.jpg /media/images/thumbs/x600-pasta-tonno-reale.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 30 Aug 2022 12:00:00 GMT

annuncio