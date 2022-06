"In cucina con Giulia": pasta ai cinque bicchieri

da Sweet and Salty Corner



Grosseto: Pasta ai 5 bicchieri con pomodoro, panna, prosciutto cotto, parmigiano e… un ingrediente davvero inaspettato.

Facilissima da fare, non serve nemmeno la bilancia perché si dosa tutto con un bicchiere. La dose di un bicchiere per ogni ingrediente è per 4 persone.

La prima volta che ho assaggiato questa pasta ero perplessa per via dell’ingrediente “segreto” (mia mamma non ci aveva detto cos’era!) ma è troppo buona!

Venite a leggere la ricetta per scoprire cosa c’è dentro.

Questa è la pasta ai 5 bicchieri di casa mia.

Ingredienti:



1 bicchiere di passata di pomodoro

1 bicchiere di prosciutto cotto

1 bicchiere di parmigiano grattugiato

1 bicchiere di panna

1 bicchiere di maionese

olio, sale e peperoncino

La ricetta originale prevede un bicchiere di ogni ingrediente, ma potete cambiare le quantità a seconda dei gusti. Il risultato è comunque ottimo.

In una padella ho fatto soffriggere del peperoncino nell’olio.

Una volta imbiondito, l’ho tolto e ho aggiunto il prosciutto cotto e la passata di pomodoro.

Ho salato e fatto cuocere per pochi minuti.

Intanto ho messo a cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Per quanto riguarda il formato della pasta vanno bene penne, rigatoni, mezze maniche o quello che più vi piace basta sia pasta corta.

Una volta cotta, ho scolato la pasta lasciando da parte un bicchiere dell’ acqua di cottura.

Ho rovesciato la pasta nella padella con il sugo, ho unito la panna, il parmigiano grattugiato e la maionese.

Ho ripassato velocemente sul fuoco e ho aggiunto pochissima acqua di cottura. L’acqua di cottura serve solo se il condimento vi sembra troppo asciutto!

Ho servito la pasta ai 5 bicchieri appena tolta da fuoco.

Sembra strano mettere la maionese nella pasta ma... provate!