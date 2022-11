Rubriche "In cucina con Giulia": passato di piselli 29 novembre 2022

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Che dire del passato di piselli? È una della mie minestre preferite... un piatto caldo e profumato per rimettersi in sesto dopo una giornata lunga e fredda! È una ricetta sana, completa e adatta anche per chi segue una dieta vegetariana e vegana. Sì può preparare sia con i piselli in barattolo che con quelli surgelati; nel primo caso si guadagna sul tempo, nel secondo dell’estetica del piatto perché il passato mantiene un colore più brillante. Ecco il mio passato di piselli. Ingredienti per 4 persone: un barattolo di piselli (o 450 gr di piselli surgelati)

un rametto di rosmarino

100 gr circa di riso (io considero una manciatina a testa)

Olio e.v.o.

sale

peperoncino In una pentola dai bordi alti ho messo dell’olio e vi ho fatto rosolare leggermente il peperoncino e il rosmarino. Se utilizzate i piselli in barattolo passateli con il passaverdure e aggiungete la crema ottenuta all’olio. Salate e fate cuocere circa cinque minuti, poi aggiungete l’acqua e il riso. Io ho utilizzato i piselli surgelati per cui li ho uniti all’olio, ho aggiunto dell’acqua e li ho fatti cuocere. Una volta cotti li ho frullati con il mixer ad immersione, ho salato il tutto e unito il riso. Quando il riso è cotto e il tutto si è addensato al punto che preferite il passato di piselli è pronto! Togliete dal fuoco e servite caldissimo. Se vi piace potete aggiungere del parmigiano grattugiato o dei formaggini o del pane abbrustolito.

