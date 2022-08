"In cucina con Giulia": melanzane alla parmigiana

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Chi non conosce le melanzane alla parmigiana? Buonissimo pasticcio al forno con melanzane, salsa di pomodoro, mozzarella e parmigiano.

Le melanzane nella ricetta classica sono fritte, ma è ottima anche la versione light che le prevede grigliate. Di solito le preparo grigliate, ma questa volta ho deciso di seguire la ricetta originale.

Le melanzane alla parmigiana possono essere servite come secondo piatto o piatto unico.

Queste sono le mie melanzane alla parmigiana.

Ingredienti:



Melanzane

salsa di pomodoro

mozzarella

parmigiano grattugiato

olio, sale e pepe

Per prima cosa ho preparate le melanzane: le ho lavate, asciugate e tagliate a fettine abbastanza sottili. Ho appoggiato uno scolapasta su un piatto per raccogliere l’acqua che si formerà. Ho alternato nello scolapasta uno strato di melanzane con una spolverata di sale grosso fino ad utilizzare tutte le fette di melanzana. Infine ho coperto con un piattino e vi ho appoggiato sopra un peso. Le melanzane vanno tenute così per almeno un’ora in modo tale che perdano gran parte della loro acqua. A questo punto sono pronte per essere fritte: le ho prese e le ho buttate nell’olio bollente per pochi istanti, poi le ho fatte scolare bene su carta da cucina.

Ho preparato la salsa di pomodoro con pochissimo sale (o niente!), pochissimo olio e un pizzico di pepe.

Ho cosparso il fondo di una teglia con uno o due cucchiai di salsa, vi ho adagiato uno strato di melanzane, poi uno di salsa, un’abbondante spolverata di parmigiano e infine la mozzarella.

Ho continuato con questo procedimento fino a esaurimento degli ingredienti considerando che l’ultimo strato deve essere quello di salsa, mozzarella e parmigiano.

Ho infornato a 180/200° fino al completo scioglimento della mozzarella che deve formare una bella crosticina.

Ho servito le melanzane alla parmigiana calda e con tanto pane! Ma va detto che a me piacciono anche tiepide!