'In cucina con Giulia': lasagne pesto e pomodori

Grosseto: Un piatto dai sapori decisamente estivi, anche se cotto al forno, sono le lasagne pesto e pomodori. Un alternarsi di pasta, besciamella al pesto e pomodori. I più golosi possono aggiungere anche dei pezzetti di mozzarella.

Buonissima!

E spero di rifarla prima che finiscano i pomodori dell’orto.



Ecco le mie lasagne pesto e pomodori.



Ingredienti (per 4/5 persone):

13/14 fogli di pasta per lasagne

3/4 pomodori

200 gr di pesto

1 dose di besciamella

burro

Sale

pepe

parmigiano grattugiato



Per prima cosa ho lavato i pomodori e li ho tagliati a fette di circa 4/5 di spessore.

Intanto ho scottato in acqua bollente leggermente salata la pasta da lasagne e l’ho appoggiata su un asciughino a scolare.



A questo punto non rimane che assemblare le lasagne: ho “sporcato” il fondo di una teglia con un sottile strato di besciamella e ho foderato mettendo i fogli di pasta all’uovo uno accanto all’altro.

Ho mescolato il resto della besciamella con il pesto e ne ho fatto uno strato sulla pasta.

Poi ho fatto uno strato con le fettine di pomodoro e ho distribuito il parmigiano grattugiato.

Se vi piace potete aggiungere anche la mozzarella a pezzetti.



Ho alternato pasta, besciamella con pesto, pomodoro e formaggio fino ad esaurimento degli ingredienti.

Nell’ultimo strato ho messo besciamella al pesto, pomodoro e formaggio, parmigiano grattugiato.



Ho infornato le lasagne pesto e pomodori a 180° per circa 30 minuti.