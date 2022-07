"In cucina con Giulia": gelatini lampone e panna

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: La proposta di oggi è una ricetta fresca, estiva... i gelatini lampone e panna! Un’idea veloce per una fresca merenda con soli due ingredienti.

Io utilizzo la panna vegetale per cui questi gelati sono adatti anche a vegani o intolleranti al lattosio. E sono buonissimi!

Qualche giorno fa sono stata in montagna a fare una passeggiata, ho trovato i lamponi di bosco e non ho resistito, tornata a casa (che sembrava un forno!) non ho potuto fare a meno di preparali… ed ecco i miei gelatini lampone e panna.

Ingredienti (per 4 gelatini):

100 gr di lamponi freschi

120 gr di panna (io vegetale) fredda

Per prima cosa ho lavato i lamponi e li ho messi su un canovaccio ad asciugare.

Con il mixer ad immersione ho frullato i lamponi fino ad ottenere una crema.

A questo punto ho unito la panna ed ho mescolato sempre utilizzando il mixer.

Ho distribuito il composto negli stampini per gelati e ho messo in freezer per almeno 4 ore.

Una volta solidificati bene li ho tolti dal freezer, ho passato lo stampino velocemente sotto l’acqua e li ho sformati! Merenda pronta!

Se non avete il mixer va bene anche un normale frullatore o un qualunque attrezzo vi permetta di schiacciare bene i lamponi. In questo caso la panna deve essere aggiunta semi montata.