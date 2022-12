Rubriche "In cucina con Giulia": dolce all'arancia 10 dicembre 2022

10 dicembre 2022 124

124

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Una ricetta particolarmente adatta al periodo festivo, con ingredienti freschi e profumati. Ecco la mia torta all'arancia. Ingredienti: 2 uova

burro o margarina

farina

poco meno di mezza bustina di lievito

zucchero

2/3 arance grosse Pesate le uova con il guscio e utilizzate le stesse quantità anche di burro, zucchero e farina (ad esempio se il peso delle 2 uova è di 50 gr, vi occorreranno 50 gr di burro, 50 gr di farina e 50 gr di zucchero). Impastate bene tutti gli ingredienti amalgamandovi anche la buccia delle arance grattugiate. Rovesciate il composto in una teglia imburrata e fate cuocere. Sfornate e fate raffreddare. Spremete le arance e inzuppate il dolce con il loro succo, poi cospargetelo di zucchero vanigliato. Mettete in frigo e servite freddo!

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Rubriche "In cucina con Giulia": dolce all'arancia "In cucina con Giulia": dolce all'arancia 2022-12-10T16:00:00+01:00 208 it Un dolce all'arancia, ecco la ricetta di oggi dalla nostra rubrica di cucina PT1M /media/images/dolce2Barancia2Bveloce22Bblog.jpg /media/images/thumbs/x600-dolce2Barancia2Bveloce22Bblog.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 10 Dec 2022 16:00:00 GMT