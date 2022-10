Rubriche "In cucina con Giulia": crostata di ricotta rosa 1 ottobre 2022

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: La crostata di ricotta rosa è un dolce tipico delle mie zone: pasta frolla ripiena di una cremosa ricotta aromatizzata con Alchermes. A casa la preparo spesso e finisce in un istante. Buona, bella colorata e profumata. Eccola la mia crostata di ricotta rosa. Ingredienti (per uno stampo da 24 cm di diametro): per la pasta frolla: 300 gr di farina 00

100 gr di zucchero

1 pizzico di sale

1 uovo

150 gr di burro a temperatura ambiente

1 cucchiaio di limoncello

2 cucchiaini di lievito in polvere per il ripieno: 500 gr di ricotta

zucchero vanigliato q.b.

Alchermes Per prima cosa ho preparato il ripieno: ho lavorato la ricotta a crema, mescolandola con lo zucchero a velo e l‘Alchermes. Aggiungete sia lo zucchero che l’Alchermes poco per volta e alternandoli uno con l’altro fino a trovare il giusto equilibrio. Se la ricotta vi sembra troppo acquosa meglio setacciarla. Ho messo la ricotta rosa a riposare in frigo. Intanto ho preparato la pasta frolla: ho lavorato il burro con lo zucchero, poi ho aggiunto l’uovo, il limoncello e un pizzico di sale. Ho iniziato ad impastare aggiungendo anche la farina (in cui ho mescolato il lievito) poca per volta. Ho continuato ad impastare con le mani fino ad ottenere una “palla” compatta, liscia ed omogenea. Ho foderato una teglia con la carta da forno (va bene anche imburrata e infarinata), poi ho rivestito il fondo e le pareti con la pasta frolla. Per questa operazione ho utilizzato circa 2/3 della pasta, il resto l’ho tenuta da parte per le decorazioni. Ho rovesciato la ricotta rosa nel guscio di pasta frolla, ho livellato bene e ho decorato la superficie della crostata con delle strisce ottenute dalla pasta lasciata da parte. Ho infornato in forno già caldo a 180° per circa 30/35 minuti. Se si vuole, una volta raffreddata, si può spolverizzare la crostata di ricotta rosa con dello zucchero a velo.

