"In cucina con Giulia": crostata con marmellata di ciliege

Grosseto: Crostata con marmellata di ciliegie… ottima a colazione, a merenda e a fine pasto! Non servono tante descrizioni per presentare questo dolce che è un grande classico.

Preparo spesso crostate, visto che a casa mia sono molto richieste, ma questa è una della preferite anche da me.

Ecco la mia crostata con marmellata di ciliegie.

Per la pasta frolla:



300 gr di farina 00

100 gr di zucchero

1 pizzico di sale

1 uovo

150 gr di burro

1 cucchiaio di limoncello

2 cucchiaini di lievito in polvere

Per il ripieno:

marmellata di ciliegie

Per prima cosa ho preparato la pasta frolla: in una terrina ho impastato l’uovo, il burro ammorbidito a pezzetti, il sale, il limoncello, lo zucchero e la farina a cui avevo unito il lievito fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Ho avvolto il panetto di pasta frolla nella pellicola trasparente e l’ho messo a riposare in frigo per circa 20/25 minuti.

Questo “riposo” della pasta in frigo facilita la lavorazione successiva e aiuta ad evitare che la pasta frolla si sformi in cottura.

A questo punto ho imburrato e infarinato una teglia e vi ho steso i 2/3 del composto formando un fondo di circa 2 cm. Infine ho bucherellato il fondo con i rebbi di una forchetta. Vi ho spalmato la marmellata di ciliegie e con il resto della pasta ho creato dei cordoni per decorare.

Ho messo in forno per circa 40 minuti a 180°.

Ho lasciato raffreddare la crostata con marmellata di ciliegie e... tutti pronti per la merenda!