annuncio Rubriche "In cucina con Giulia": caffè in forchetta alla grossetana 18 giugno 2022

18 giugno 2022 153

153

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Il caffè in forchetta alla Grossetana è una ricetta tipica della mia terra. La preparazione è semplicissima e richiede pochissimi ingredienti. Praticamente è un budino al caffè servito con un bel ciuffo di panna. Ecco il caffè in forchetta alla Grossetana preparato con la ricetta di casa mia. Ingredienti (per 4/5 persone)

2 uova intere

2 tuorli

4 cucchiai di zucchero

250 ml di caffè (meglio se della moka)

250 ml di latte Per prima cosa ho montato le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso, poi ho aggiunto latte e caffè a temperatura ambiente e ho amalgamato bene. Ho passato il composto con un colino e l’ho versato in stampini monodose (potete utilizzare anche una pirofila e, una volta pronto, tagliare il dolce a fette). La cottura va fatta a bagnomaria, quindi ho messo gli stampini in una teglia dai bordi alti che poi ho riempito di acqua fino a coprire i 2/3 circa del dolce. Ho fatto cuocere così, in forno preriscaldato a 150°, per circa un’ora. Una volta ben raffreddati, li ho sformati sui piattini (o su un vassoio in caso di utilizzo di pirofila) e li ho messi in frigo. Ho servito i caffè in forchetta alla Grossetana freddi e con abbondante panna montata. La gioia degli amanti del caffè!

annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio

Rubriche "In cucina con Giulia": caffè in forchetta alla grossetana "In cucina con Giulia": caffè in forchetta alla grossetana 2022-06-18T16:00:00+02:00 333 it "In cucina con Giulia": caffè in forchetta alla grossetana la nuova ricetta di oggi PT2M /media/images/caffe-in-forchetta-big-960x720.jpg /media/images/thumbs/x600-caffe-in-forchetta-big-960x720.jpg Maremma News