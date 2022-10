Rubriche "In cucina con Giulia": bruschetta olive verdi e mentuccia 15 ottobre 2022

15 ottobre 2022 148

148

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Per uno spuntino, un antipasto o un aperitivo niente di meglio delle bruschette olive verdi e mentuccia … e un filo di olio “novo” non può certo mancare! E questo è proprio il momento giusto, l'olio nuovo e pronto e vi suggerisco un'idea per la classica bruschetta. Fette di pane abbrustolito e tante olive profumate di mentuccia sono gli ingredienti di questo piatto. La mentuccia è una pianta aromatica chiamata anche nepitella e dalle mie parti si trova con facilità in campagna. Ecco qua le bruschette olive verdi e mentuccia. Ingredienti: pane a fette

olive verdi denocciolate

mentuccia

olio e.v.o. (meglio se olio “novo”) Per prima cosa ho lavato la mentuccia, l’ho asciugata tra due fogli di carta da cucina, ho tolto le foglioline e le ho messe da parte. Ho tagliato le olive a fettine e ho sminuzzato la mentuccia. Ho crogiolato il pane e l’ho sistemato su un vassoio. A questo punto ho distribuito olive e mentuccia sulle bruschette di pane e ho completato il tutto con un giro d’olio. Le bruschette olive verdi e mentuccia sono pronte per l’aperitivo!

