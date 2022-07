annuncio Rubriche "In cucina con Giulia": biscotti vegani al cacao 2 luglio 2022

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Sono ottimi per accompagnare un Thé, per una merenda con gli amici. La ricetta va bene anche per chi segue un regime alimentare vegano. Vale la pena provarli. Ecco i miei biscotti vegani al cacao. Ingredienti: 240 gr di farina

30 gr di frumina

30 gr di cacao amaro in polvere

50 ml di olio di semi

140 gr di zucchero di canna

125 gr di yogurt di soia

1/2 bustina di lievito Ho mescolato bene farina, frumina, cacao, zucchero e lievito, poi ho unito lo yogurt e l’olio e ho impastato. Una volta ottenuta una “palla” compatta l’ho suddivisa in palline più piccole e le ho schiacciate da una parte. Ho sistemato i biscotti in una teglia foderata con carta da forno e ho infornato. Ho cotto i biscotti al cacao a 180° per circa 20 minuti. Eccoli pronti!

