In Comune l’incontro con Promo Pa per “Impresa Grosseto”

Grosseto: Il sindaco e l’assessore alle Attività produttive Bruno Ceccherini hanno incontrato Promo Pa per presentare alle imprese interessate il progetto “Impresa Grosseto”, un servizio a supporto delle aziende, grossetane e non solo, che si trovano ad interfacciarsi con il Comune.

Questo sportello virtuale sarà quindi un punto di riferimento per i nuovi imprenditori che intendono investire sul territorio, ma anche per le aziende già presenti, andando a collaborare con le associazioni di categoria che rappresentano da sempre il tessuto economico.

Gli obiettivi del progetto sono:

Strutturare un servizio di attrazione, accompagnamento e assistenza alle imprese, anche provenienti dall’esterno, interessate ad investire sul territorio grossetano, che risulta molto attrattivo per le aziende agroalimentari e turistiche, ma anche per il comparto manifatturiero.

Supportare la definizione di un’offerta territoriale attrattiva e di forte impatto comunicativo (settori trainanti, opportunità di investimenti, agevolazioni), in modo da poter raggiungere facilmente le imprese e far conoscere le opportunità di investimento sul territorio;

Favorire il dialogo tra le imprese e l’Amministrazione comunale al fine di rendere il territorio più attrattivo e agevolando il dialogo con gli uffici, che nel tempo hanno maturato competenze importanti in materia di programmazione e sostegno alle attività economiche.

“Siamo orgogliosi di aver presentato alle imprese il nuovo progetto del Comune in collaborazione con Promo Pa, “Impresa Grosseto” che ha l’obiettivo di supportare le aziende del territorio, aiutandole a cogliere le opportunità che i fondi ed i progetti del Pnrr e del Pinqua possono riservare – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Attività produttive Bruno Ceccherini -. Il nuovo servizio, che si inserisce nel più generale progetto di riorganizzazione e rafforzamento dell’Ente, avrà un ruolo determinante come punto di riferimento per gli imprenditori che intendono rapportarsi con l’Amministrazione comunale per le loro pratiche, per alleggerire dove possibile il peso della burocrazia, per rendere più snelli i rapporti con gli uffici a seconda delle esigenze. Si tratta in conclusione di un servizio volto allo sviluppo del tessuto economico del nostro territorio attraverso il supporto alle aziende che gravitano intorno alla nostra amministrazione”.