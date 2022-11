In Comune c'è uno spazio “Sempre verde”

Grosseto: Da una parte la transizione digitale, dall'altra la necessità di garantire l'accessibilità alle fasce più deboli della cittadinanza: ecco perché, mentre i servizi diventano sempre più tecnologici, nasce in presenza - in via Saffi a Grosseto - lo Sportello Sempre Verde. Un modo per non trascurare chi ha necessità di assistenza nelle procedure ed essere vicini ai cittadini. Il servizio sarà curato direttamente dal personale dei Servizi demografici del Comune di Grosseto. E' in fase di sperimentazione e sarà attivo a tutti gli effetti già da metà novembre.



“L'obiettivo generale – dice il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è bilanciare il forte processo di digitalizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione salvaguardando allo stesso tempo la fruibilità dei servizi in maniera non discriminata ed omogenea da parte dei cittadini più anziani, dei disabili e delle donne incinte”.

Nell'intraprendere il percorso verso la digitalizzazione è stato infatti attivato un portale on-line per i procedimenti che possono essere gestiti in forma telematica, sia in relazione alla presentazione delle dichiarazioni anagrafiche, che per quanto attiene il rilascio delle certificazioni. Inoltre sono stati attivati una serie di servizi sull'app Io per mezzo dei quali i Servizi demografici ed elettorali del Comune di Grosseto comunicano con il cittadino.





E' operativo – tramite accesso con Spid, Cie o Cns, sul sito del Ministero dell'Intero relativo all'anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) - il rilascio dei seguenti certificati anagrafici riferiti alla persona o componente del nucleo familiare:

anagrafico di nascita

cittadinanza

di esistenza in vita

di residenza

di stato civile

di stato di famiglia

di stato di famiglia e di stato civile

di stato di famiglia con rapporti di parentela

di stato libero

al link: https://www.anagrafenazionale.interno.it/

Fino al 31 dicembre tutte queste certificazioni saranno emesse in esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ed inoltre sempre esenti dai diritti di ufficio di segreteria. La procedura da seguire è quella on line, ma lo sportello Sempre Verde permetterà a chi è in difficoltà o ha particolare esigenze – ovvero anziani, disabili e donne in stato di gravidanza - di fare riferimento all'ufficio di via Saffi in caso di difficoltà. L'ufficio è aperto il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 8.30 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17, senza appuntamento.

“Il nostro obiettivo – spiega il sindaco –, in questo momento di transizione digitale, è anche continuare a promuovere i servizi rivolti alle persone disabili ed ultra-sessantacinquenni che vivono nella città di Grosseto: di qui l'idea dello sportello Sempre Verde per richiedere certificazioni autentiche, carte d'identità ed eventuali appuntamenti per altre procedure di competenza anagrafica, senza prenotazione e senza lista di attesa. A tal proposito si dedica al servizio una delle stanze più vicine all'accesso alla struttura, quindi più accessibili e più spaziose”.