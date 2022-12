In centodieci al pranzo degli auguri della 50&Più Confcommercio Grosseto

50 & Più Grosseto ha raggiunto quota duemila soci. Forte di questo traguardo, l’associazione degli ultracinquantenni del sistema Confcommercio si è riunita, come da tradizione, per il pranzo degli auguri di Natale.



Grosseto: Un’occasione di ritrovo che, quest’anno, è stata particolarmente emozionante, nel ricordo dell’ex presidente Alfio Baraldi, recentemente scomparso. Ad aprire la giornata sono state le parole di Anna Maria Della Monica, attuale presidente di 50 & Più Grosseto, che ha salutato i presenti spendendo parole di stima ed affetto in ricordo dell’amico Alfio e sottolineando quanto preziosa sia stata la sua presenza e il suo operato nell’associazione.

Altre parole di stima sono arrivate dal Presidente regionale di 50 & Più Toscana Antonio Fanucchi, la cui partecipazione ha certamente impreziosito l’evento, così come la partecipazione del Vicepresidente regionale Confcommercio Gianni Picchi, del presidente di Confcommercio Grosseto Giulio Gennari e del direttore Gabriella Orlando, i quali, anch’essi, si sono voluti unire all’abbraccio per Baraldi.

Il presidente Della Monica, assieme al segretario Alessandro Luzzetti, hanno consegnato una targa in ricordo alla moglie dell’ex presidente Mary e ai figli Cinzia e Mauro a dimostrazione dell’affetto di tutta l’associazione nei confronti della famiglia. Durante il pranzo, tra i soci è stata inoltre effettuata una raccolta fondi che ha raggiunto l’importo di 673 euro, destinati interamente al Comitato per la Vita di Grosseto e consegnati nelle mani del suo presidente Oreste Menchetti. Inoltre, nell’occasione, sono state festeggiate le nozze di diamante di due associati della 50 & Più, Vincenzo Carfora e Gina Galietta.

“Siamo di fronte ad una bellissima ripartenza testimoniata dagli oltre 110 presenti che sono qui oggi. Persone che, dopo due anni difficili come quelli appena trascorsi, hanno dato dimostrazione di grande vitalità ed entusiasmo associativo” ha commentato Anna Maria Della Monica augurando felici festività a tutti.

“In questi eventi si respira il valore sociale dell’associazionismo, di quel sano spirito della condivisione e dello stare insieme, creando una comunità di persone capaci di riconoscersi in un’identità. – commentano il presidente di Confcommercio Grosseto Giulio Gennari e il direttore Gabriella Orlando – Come dice il nostro presidente nazionale Carlo Sangalli, il futuro, prima che un tempo verbale, è un modo di essere. Chi sa sognare non invecchia e, anche quando finisce l’impegno lavorativo, è possibile continuare a crescere e a far crescere gli altri”.