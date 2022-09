Attualità In Campo per i Bambini, raccolta fondi ad Arcille per la scuola 4 settembre 2022

Redazione Campagnatico: Le Associazioni di volontariato, il paese scendono in Campo per i Bambini con una raccolta fondi ad Arcille per la scuola con "La Festa dei Bambini". Saranno i bambini gli indiscussi protagonisti della giornata del 5 Settembre presso la Sala a Vetri di Arcille nell’evento sociale di Raccolta Fondi a favore della scuola. Fin da subito Le associazioni di volontariato Country Paradise, Musical-mente odv, Admo, I Condor e Ludobus,insieme al comitato festeggiamenti Arcille, l’Asd Campagnatico Arcille si sono resi attivi e hanno accolto la richiesta delle maestre proponendo un pomeriggio ricco di giochi , spettacoli,giro pony , bolle di sapone giganti, musica , giochi in legno e e giochi senza frontiere per concludere con lo spettacolo di magia di Mago Andre, l’evento è patrocinato dal Mosaico del Volontariato. Dalle 20.00 cena contadina con svariati menu dall’antipasto al dolce “Ci teniamo particolarmente alla realizzazione di questa iniziativa vedere la collaborazione tra le associazioni e tutte quelle persone che si sono rese disponibili ,non è da poco , soprattutto in questo particolare momento , non volevamo far mancare il nostro sostegno inoltre , volevamo precisare che l’intero ricavato sarà devoluto alla scuola Vi aspettiamo numerosi per info e prenotazioni alla cena +39 329 6052661”, ringraziamo anche l’Amministrazione Comunale di Campagnatico", concludono gli organizzatori.



