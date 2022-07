annuncio Attualità In campagna, l’aperitivo diventa agricolo 8 luglio 2022

Redazione In un mare di allegria e di proposte per la sostenibilità agroalimentare.

Montemerano: Tra i Borghi più belli d’Italia, Montemerano vanta anche un’altra preziosa frazione, quella dei Poderi, poco fuori il paese. Ed è proprio questo il luogo dove sta per prendere il volo una importante iniziativa di valorizzazione dell’agricoltura biologica e dell’economia territoriale, grazie al lavoro di un gruppo di aziende agricole in rete. Venerdì 8 luglio, con l’aperitivo agricolo dalle 18:30 alle 20:30, nel giardino dell’azienda Le Macchie Alte, l’inaugurazione ufficiale dello spaccio aziendale “Quel che passa il convento” - ottenuto dalla ristrutturazione di una delle costruzioni storiche dove operavano le congregazioni religiose che si erano instaurate nella zona dei Poderi di Montemerano – porterà una stagione estiva ricca di eventi che trasformano l’idea dell’aperitivo e anche del modo di fare la spesa, partecipando con i produttori alla salvaguardia del territorio. L’aperitivo agricolo è in effetti una spesa locale, che si fa nello spaccio aziendale dove si trovano le prelibatezze delle aziende agricole biologiche della Maremma. Al “Convento”, però, ci si può sedere ai tavolini esterni e degustare quello che si è comprato in compagnia degli amici e in compagnia di buona musica dei gruppi che si alterneranno di settimana in settimana. Quindi l’aperitivo è qualcosa di spontaneo, parte della propria spesa da portare a casa e che viene servita al tavolo a seconda della richiesta.

L’iniziativa fa parte di una serie di eventi informativi e ludici sul lavoro delle aziende agricole che da anni si adoperano sul territorio per produrre cibo sano e a basso impatto ambientale, fornendo al territorio i servizi di agroecologia di cui spesso si sente parlare senza che le persone riescano ad esserne parte attiva. L’8 luglio parteciperanno all’evento i produttori, molti dei quali aderenti alla Comunità del Cibo e della biodiversità della Maremma, si potrà fare la spesa, degustare l’aperitivo in allegria e interagire con il nuovo servizio di consegna a domicilio dei Prodotti del territorio che sarà attivo fino al comune di Grosseto. Dal 13 luglio, ogni settimana, l’Aperipizza all’ombra del convento dalle 18,30 alle 20,30, con musica e tanta allegria, ripeterà l’esperienza degustando le farine di grani antichi aziendali con i prodotti dell’orto e tutte le bontà che coltivano i contadini maremmani, valorizzati da questa rete di aziende biologiche che lavora per la sostenibilità di tutto il territorio. Info: Giulia 388 3657084, Luisella 328 8755431, www.lemacchiealte.it annuncio Seguici





