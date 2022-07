annuncio Attualità In arrivo pioggia e temporali, codice giallo su gran parte della Toscana 29 luglio 2022

Redazione Sono in arrivo su gran parte della Toscana piogge e forti temporali, effetto dell’accentuata instabilità sul Mediterraneo determinata da afflusso di aria più fresca in quota.

Firenze: La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo che, per precipitazioni e temporali, è al momento attivo nelle aree del Casentino, del Valdarno superiore, della Valdichiana, del Fiora, dell'Ombrone e della Valtiberina e che si estenderà a partire dalle 21 di stasera a Valdarno inferiore, zone costiere pisano-livornesi, arcipelago, Lunigiana, valle del Serchio, Grafagnana e Versilia fino a coinvolgere dalla prima mattinata di domani, sabato 30, le province di Prato e Pistoia e la Romagna toscana. Tra le 21 di stasera e le tarda mattinata di domani estensione del codice giallo anche per rischio idrogeologico del reticolo minore su Toscana nord-occidentale, costa centro settentrionale e dorsale appenninica. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.





