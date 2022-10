In arrivo nuovo verde per le scuole

Grosseto: Questa mattina sono stati piantumati otto alberi negli asili nido, quattro in via Mozambico e quattro in via Corelli. Un’ottima iniziativa questa, non solo per aumentare il verde pubblico aiutando l’ambiente, ma anche e soprattutto per favorire con il tempo le zone d’ombra nei giardini delle scuole nido.

Questa opera è stata resa possibile dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e alcune aziende del territorio che ringrazio fortemente quali SOS Giardini, Favilli, Fioretti e La Gerbera, che hanno donato le piante messe a dimora da Sistema. Grande giornata trasformata dal personale scolastico anche in un momento educativo da vivere con i bambini, con il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori Angela Amante (Istruzione) e Riccardo Ginanneschi (Lavori pubblici).