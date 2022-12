Attualità In arrivo nuovo personale in Comune 22 dicembre 2022

22 dicembre 2022 114

114

Redazione Monte Argentario: Il Comune di Monte Argentario si appresta a dare il benvenuto ad un gruppo di nuovi dipendenti. Otto in tutto le figure assunte a tempo indeterminato, nelle diverse categorie, che prenderanno servizio il 30 dicembre prossimo, tra loro: un dirigente tecnico assunto tramite scorrimento di graduatoria di un altro ente, 4 agenti di polizia municipale vincitori di un concorso espletato dal Comune, 3 istruttori amministrativi provenienti da graduatoria di altro ente, questi ultimi andranno ad incrementare il personale in servizio all’ ufficio tecnico e nell’area amministrativa.

A completare il quadro delle nuove assunzioni arriveranno nei primi mesi dell’anno due funzionari tecnici a tempo determinato per i quali è in corso la selezione. Soddisfatto il sindaco Francesco Borghini: “Nonostante i mille pali e paletti che le disposizioni di legge ed i regolamenti impongono, siamo finalmente riusciti a chiudere le procedure per l’assunzione di un congruo numero di personale che, ne siamo certi, contribuirà in maniera più adeguata a gestire l’attività comunale”. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità In arrivo nuovo personale in Comune In arrivo nuovo personale in Comune 2022-12-22T11:42:00+01:00 195 it Il Comune di Monte Argentario si appresta a dare il benvenuto ad un gruppo di nuovi dipendenti PT1M /media/images/Palazzo-comune-monte-argentario.jpg /media/images/thumbs/x600-Palazzo-comune-monte-argentario.jpg Maremma News Monte Argentario, Thu, 22 Dec 2022 11:42:00 GMT