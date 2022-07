In arrivo 'La Musica prima della Musica'

Durante il corso dell'estate, a partire da domani, 8 luglio, verranno organizzati laboratori musicali dedicati alle bambine e ai bambini



Follonica: Da domani, venerdì 8 luglio, prendono il via i laboratori legati alla mostra di Franco Mussida “La Musica prima della Musica” ospitata nella Pinacoteca civica di Follonica fino al 9 ottobre. Domani, dalle 18 alle 19.30, verrà organizzato un laboratorio dal titolo "La piccola orchestra".

Si tratta di un laboratorio di musica d'insieme per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni a cura di Alessandro Balestrini. Alle 21.30 si proseguirà con il concerto "Il barattolo dei suoni", jazz-manouche e dintorni. Lunedì 25 luglio dalle 18 alle 20 si terrà "Somewhere Surprising”, un laboratorio per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni sull'educazione al suono e ai vari elementi che compongono un suono, utilizzando l’App ‘’Bloom: 10 worlds’’. Lunedì 1 agosto, dalle 18 alle 20, si terrà "Costruisci il tuo strumento", un laboratorio di costruzione di strumenti musicali utilizzando materiali di riciclo, a cura di Paolo Mari, David Domilici e Dario Canal. L'evento è dedicato alle bambine e ai bambini dai 6 ai 12 anni. Mercoledì 14 settembre, dalle 18 alle 19.30 si terrà "La piccola orchestra", un laboratorio di musica d'insieme per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni a cura di Alessandro Balestrini. Si proseguirà poi alle 21.30 con il concerto "Il barattolo dei suoni".

Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgono in Pinacoteca. Per info e prenotazioni frontoffice@magmafollonica.it. Tel. 0566 59027.