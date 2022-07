In arrivo la “fashion week” di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Ultimi preparativi per quella che sarà la “fashion week” di Castiglione della Pescaia, la settimana di eventi dal titolo “Mare di moda” organizzata a Castiglione della Pescaia dal CCN Centro Commerciale Naturale, con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale, con numerosi sponsor, tra cui il main sponsor Conad e con diverse partecipazioni, tra cui Confcommercio Grosseto con le proprie federazioni di settore Federmoda e Federpreziosi.







“Moda, costume e convivialità – dice Jessica Bello, presidente del CCN di Castiglione – questi sono i tre ingredienti che caratterizzeranno tutti gli appuntamenti. Vi invitiamo a partecipare!”. Si parte lunedì 18 luglio alle ore 21.45 al Piazzale Maristella, quando, sul lungomare, ci sarà il primo dei tre talk show nel programma “Dress Wine – Parliamo di moda bevendo buon vino”, in collaborazione con l’Associazione Bacco Toscana.

“La moda al tempo degli Etruschi”: il maestro orafo Gianni Trilli e la direttrice del Museo Archeologico di Vetulonia Simona Rafanelli saranno i protagonisti della serata, intervistati dalla giornalista di Tv9 Francesca Ciardiello. Seguirà una degustazione di vini di Rocca di Frassinello, laddove non solo si trova la celeberrima cantina disegnata da Renzo Piano, ma anche il Centro di documentazione Etrusco che espone i reperti rinvenuti nelle aree archeologiche di San Germano e di Santa Teresa di Gavorrano.

“Per noi di Confcommercio e Federpreziosi è un vero piacere poter essere partner di queste quattro giornate della moda. Riaccendere i riflettori sull’oreficeria è importante – commenta Alessandra Merli, presidente Federpreziosi Confcommercio Grosseto - Importante è anche puntare sulle peculiarità che contraddistinguono il nostro territorio, come il gioiello etrusco che solo in Maremma si può apprezzare. Ecco perché stiamo cercando di organizzare corsi volti a preparare nuove figure professionali in grado di restituire lustro ad un’arte così antica ed affascinante”.

Si proseguirà mercoledì 20 luglio alle 21.45 con il secondo talk show dal tema “Moda e sostenibilità” con due protagoniste: l’imprenditrice e stilista Letizia Cruciani, creatrice del brand Cru_Le, e Valentina Priori, consulente sviluppo prodotti Orange Fiber; seguirà la degustazione di vini, sempre a cura dell’associazione Bacco Toscana, dell’azienda Muralia di Roccastrada. Ultimo appuntamento con “Dress Wine” a Piazzale Maristella sempre alle 21.45 sarà dedicato al binomio “Moda e cinema” con Ginevra De Carolis, (nella foto) costumista grossetana candidata quest’anno ai David di Donatello per il suo lavoro nel film Diabolik dei Manetti Bros.

“Castiglione della Pescaia, già meta di un apprezzato turismo balneare, quest'anno grazie alla lungimiranza e professionalità degli operatori del CCN, si candida ad accogliere i propri ospiti offrendo ‘un pacchetto’ di iniziative collegate alla moda – commenta Susanna Lorenzini, assessore comunale alla cultura - Oggi la moda può determinare la scelta di una particolare destinazione turistica. Si parla sempre più di Fashion Tourism, ossia lo spostamento e la permanenza di persone al di fuori del loro ambiente abituale per godere, sperimentare e consumare moda, e Castiglione, con i suoi particolari e ricercati negozi e con eventi che tendono alla loro valorizzazione, si candida ad essere inserita anche in questo nuovo settore turistico. Quindi non solo mare ma arte, ambiente, storia, cultura; quella cultura nella più ampia accezione che legittima oggi anche il mondo della moda ormai non più ancorato a logiche esclusivamente economiche”.

I talk show saranno ad ingresso libero, ma è richiesta la prenotazione tramite lo IAT, l’ufficio accoglienza turistica di Castiglione della Pescaia (telefono 0564 933678 oppure e-mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it). Si ricorda infine l’evento clou di tutto il programma: la sfilata di moda che si svolgerà in Piazza Orto del Lilli venerdì 22 luglio alle ore 22.00 con gli abiti e gli accessori dei negozi del centro e con la partecipazione della Scuola di Moda Mascagni. La serata sarà condotta da Barbara Chiappini e da Marzio Parisi.