In arrivo due nuove attrazioni in località Alberese

Redazione Alberese: La Giunta comunale di Grosseto, nel corso della sua ultima seduta, ha autorizzato l’esercizio di attività di spettacolo viaggiante composta da due attrazioni, un playground ed un tappeto elastico, installate in Piazza del Combattente in località Alberese e che rimarranno a disposizione fino al 26 settembre.

"Siamo certi che sia importante, soprattutto durante la stagione estiva, dare la possibilità ai bambini ed ai ragazzi di potersi divertire vicino casa, senza aver bisogno di fare spostamenti con mezzi ma semplicemente recandosi a piedi nella piazza principale – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alle Attività produttive Bruno Ceccherini -. L'esercizio di questa attività porterà un beneficio alla socialità ed anche una rivitalizzazione delle aree pubbliche dell'Alberese".





