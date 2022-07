In arrivo bando contributi per associazioni che organizzano manifestazioni

Scadenza: ore 12 del 9 luglio 2022



Santa Fiora: Il Comune di Santa Fiora ha pubblicato il bando per l’erogazione del contributo ordinario per l’anno 2022 relativo alle manifestazioni che presentano carattere di ripetitività nel corso degli anni. Possono presentare domanda di contributo tutti i soggetti iscritti all’Albo comunale delle associazioni che sono costituiti da almeno un anno e realizzano attività, eventi e manifestazioni che presentano carattere di ripetitività. Il contributo deve essere richiesto per l’anno in corso presentando un dettagliato preventivo si spesa.

La domanda dovrà pervenire al Comune entro le ore 12 del 9 luglio 2022 mediante posta elettronica certificata alla mail comune.santafiora@postacert.toscana.it oppure consegna a mano in forma cartacea all’Ufficio protocollo del Comune oppure inviata per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. La domanda deve essere indirizzata al Comune di Santa Fiora, Area Servizi Amministrativi e Patrimoniali, Piazza Garibaldi, 25, 58037 - Santa Fiora (GR). In tutto il Comune ha stanziato per questa misura 15mila euro.

Al seguente link il bando integrale e i modelli di domanda: https://www.comune.santafiora.gr.it/c053022/po/mostra_news.php?id=211&area=H