Importanti risultati per il Triathlon maremmano che rientra a Marina di Grosseto

Grosseto: Finalmente il triathlon torna a Marina di Grosseto e lo fa con numeri importanti: 500 le presenze con 400 atleti che tra sabato e domenica hanno colorato il lungomare e le zone limitrofe in un tripudio di entusiasmo e voglia di competere nonostante il clima avverso.



Proprio le condizioni metereologiche hanno reso ancora più dura la prova di questi atleti d'acciaio che alla fatica dei chilometri a nuoto, in bici e a corsa hanno dovuto sommare quella di fronteggiare mare mosso, vento e pioggia battente.

L´organizzazione targata SBR3 Sports & Events, con la partnership di Estra, Conad e Banca Tema, è riuscita però ad assicurare l'assistenza idonea affinché tutto potesse svolgersi in totale sicurezza e lo ha fatto anche grazie all'impegno dei tanti volontari tra i quali gli studenti dell'Istituto Fossombroni di Grosseto con i suoi professori.

La prova del sabato su distanza Olimpica (1,5 km nuoto, 40 km. bici e 10 km. corsa), che é stata trasformata in duathlon per effetto delle proibitive condizioni del mare, ha comunque regalato spettacolo con la vittoria in campo maschile dell´atleta laziale Luca Taschin ed in quello femminile della torinese Alessandra Derme; tra i grossetani i migliori sono stati Claudio Tondini, Bruno Pirrotta e Giovanni Gasparini.





Migliori le condizioni della domenica con la prova di nuoto svolta ma ugualmente ardua a causa dei frangenti da superare. Sulla distanza Sprint sono scesi in campo gli atleti piú veloci con il successo di Dogá Erman della Cus Pro Patria Milano tra le donne e dell'atleta azzurro della nazionale under23 Michele Bortolamedi tra gli uomini: tra i maremmani si sono distinti Davide Catalano ed Alessandro Agnoletti.





Ora la SBR3, con i suoi partner istituzionali RiESCo, Spirulina e Antiflamme, comincia la sua attività di Triathlon per bambini e ragazzi tra i 5 ed i 18 anni per avvicinare proprio i piú giovani a questo sport attraverso il gioco (info 3481026978, sbr3triathlon@gmail.com).