Il Viola Club Grosseto inaugura la nuova sede di Braccagni

Ospite d'onore Giovanni Galli. Donati 1000 euro per la Fondazione “Niccolo Galli”. Sono 220 gli iscritti al Viola Club Grosseto.



Braccagni: Il Viola Club Grosseto ha una nuova sede. E' ubicata in via dei Garibaldi 45 a Braccagni, nei locali concessi in comodato dalla Banca Tema. Inaugurazione e taglio del nastro viola con un ospite d'eccezione, Giovanni Galli, ex portiere viola, del Milan e Napoli, della nazionale e campione del mondo.

Oltre cento persone, tifosi viola e amici, sono intervenuti per festeggiare l'evento. Presenti fra gli altri, il presidente del Centro Coordinamento del Viola Club Filippo Pucci, il segretario, il vice presidente Maurizio Bertini, ed il segretario Fabio Fallani, Carlo Vellutini, delegato provinciale USSI.

Felice il presidente del Viola Club Grosseto, Fabio Pallari.

Lorenzo Cavallari, segretario del Viola Club Grosseto ha fatto gli onori di casa, ringraziando i presenti, salutando oltretutto per la sua presenza Giovanni Galli, sottolineando poi il traguardo raggiunto dal Viola Club Grosseto che oggi ha raggiunto l'apice del successo, raggiungendo ad avere qualcosa come 220 iscritti, con moltissima presenza giovanile, poi avere una nuova sede può realizzare molte altre cose e iniziativa da donare in beneficienza.

Giovanni Galli, nel ringraziare il club maremmano, ha parlato a lungo della sua storia, da giovane sempre nella Fiorentina dove a 19 anni ha esordito in A, per poi raggiungere grandi traguardi fino a quando il Conte Pontello, decise di cedere ad altre società Galli, insieme a Massaro e Passarella.

Quello, ha detto, era un altro calcio, non quello di oggi. Galli; pluricampione; tra scudetti; coppe europee e titolo mondiale; ha sottolineato che dopo il mondiale del 2006, siamo scomparsi ed è difficile ritornare in alto.

Giovanni Galli, ha sottolineato anche la storia viola sino agli anni della retrocessione ed il ritorno in serie A e come non ricordare lo scudetto ottenuto sul campo 40 anni fa e non riconosciuto.

Giovanni Galli, oltre ad essere un grande campione è un grande uomo. La inaugurazione è stata realizzata anche in coincidenza con la beneficenza ed alla fine il presidente Fabio Pallari, ha consegnato il portierone viola un assegno simbolico di un milione di euro, un gesto importante per la fondazione “Niccolò Galli”, il figlio scomparso anni orsono, e Galli commosso ha ringraziato e non poteva fare diversamente. Alla fine non sono mancati gli applausi per u grande, grandissimo uomo, giocatore, quale Giovanni Galli.

Felici gli organizzatori per questo evento, con in testa il presidente Fabio Pallari e tutti i soci.