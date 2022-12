Il Viola Club Grosseto festeggia, ad un anno dalla nascita

Grande festa viola ad un anno dalla nascita, cena sociale a Paganico giovedì 8 dicembre alle ore 20:30



Grosseto: Ad un anno dalla nascita, il Viola Club Grosseto festeggia organizzando una cena sociale che il presidente Fabio Pallari ha voluto realizzare in occasione del Natale facendo gli auguri a tutti i soci.

Per il team viola è stato un anno importante, raggiungendo ben 250 iscritti, un vero e proprio successo con molti giovani. Infatti il 20% degli iscritti ha diciotto anni.

Il club viola è a disposizione in attesa della ripresa del massimo campionato di calcio previsto per il 4 gennaio 2023.

Cresce l'attesa, negli ambienti viola per l'evento che si presenta con un bilancio senza precedenti. Tutto è pronto per la grande festa che andrà in scena a Paganico, giovedì 8 dicembre alle ore 20,30.