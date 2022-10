Il Villa Croci Bsc Grosseto Under 12 vince la Coppa Toscana

I biancorossi Under 15, invece, chiudono la stagione battendo il Padule ma fermandosi in finale contro il Livorno



Grosseto: Sul campo neutro di Capannori i giovanissimi Under 12 del Villa Croci Bsc Grosseto battono il Padule per 7-4 e si aggiudicano la Coppa Toscana. Una prestazione di grande carattere per i biancorossi allenati dai tecnici Lino Luciani, Cristian Bordo e Davide Piccoli, che hanno il merito di chiudere una stagione davvero sopra le righe. Con la conquista della Coppa Toscana e con la vittoria del campionato regionale, che ha permesso alla squadra di arrivare alle fasi nazionali, i biancorossi hanno interpretato al massimo una stagione piena di soddisfazioni, non tanto per le vittorie quanto per lo spirito di gruppo dimostrato sul campo.

“Siamo veramente felici per questi ragazzi – hanno spiegato Luciani, Bordo e Piccoli – e soprattutto per la loro crescita, maturata durante l’arco della stagione. Ci teniamo, come squadra ma anche come dirigenza, a fare un grandissimo in bocca al lupo a Dario Soldati, Lorenzo Cappuccini e Gianluca Speranza, che hanno giocato con noi la loro ultima partita tra gli under 12 e che, adesso, passeranno alla categoria superiore”.

Meno fortunati, invece, gli Under 15 del Villa Croci Bsc Grosseto che, dopo aver vinto la prima partita dominando il Padule 19-6, hanno incontrato in finale il Livorno, che aveva vinto per 2-1 nella gara mattutina contro il Padule. Una sfida avvincente, quella tra Grosseto e Livorno, che alla fine ha visto prevalere i livornesi per 11-4, complice anche la stanchezza.





“Ci teniamo a fare i complimenti innanzitutto ai nostri avversari – hanno sottolineato i tecnici dell’under 15 Daniele Secciani e Michele Mazzilli – e poi ai nostri ragazzi per aver dato tutto. Archiviamo la stagione consapevoli di aver dato il massimo con una squadra tra le più giovani del campionato. Ci teniamo, infine, a salutare Leonardo Mangani ed Enrico Soldati che il prossimo anno si aggregheranno alla squadra under 18. Adesso ci aspetta un po’ di riposo prima di ricominciare a preparare la nuova stagione”.