Il Vescovo Roncari sulla morte del papa emerito Benedetto

Grosseto: Il vescovo Giovanni Roncari, unitamente alle Chiese diocesane di Pitigliano-Sovana-Orbetello e di Grosseto, si unisce a tutta la Chiesa nella preghiera di suffragio per il papa emerito Benedetto, che ha chiuso gli occhi sul tempo umano per aprirli all'eternità.

"Ringraziamo il Signore per i benefici che gli ha concesso in vita - dice il vescovo Giovanni - e per il servizio che ha reso al Vangelo e alla Chiesa come teologo, vescovo, prefetto per la dottrina della fede e infine come vescovo di Roma, ufficio che ha assolto fino alle dimissioni nel 2013. Di lui custodiremo la finezza d'animo, la profondità teologica, la mite capacità di portare avanti i vari servizi a cui è stato chiamato. Lo ricorderò questa sera, nella cattedrale di Grosseto, nella Messa di ringraziamento e domani, 1 gennaio, nel duomo di Orbetello. Affidiamo fin d'ora la sua anima a Maria, che veneriamo col titolo di Madre di Dio e chiediamo al papa emerito di intercedere per la Chiesa pellegrina nel mondo, per il Papa Francesco, i Vescovi e tutto il popolo di Dio perchè possiamo essere sempre più aderenti alla genuina essenzialità del Vangelo".