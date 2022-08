annuncio Attualità Il venerdì in Osservatorio: alla scoperta del pianeta Saturno 4 agosto 2022

Redazione Roselle: Questo venerdì alle ore 21:30 presso l'Osservatorio Astronomico di Roselle, il socio storico Michele Machetti, formatosi presso la facoltà di Astronomia dell'Università di Bologna, ci guiderà a bordo di una futuristica nave spaziale alla scoperta del Pianeta Saturno. Seguiranno le osservazioni della Volta Celeste, il tutto completamente all'aperto. Contributo ingresso euro 10, gratuito per associati e bambini. In caso di condizioni meteo avverse l'evento verrà rimandato. Per info e prenotazioni scrivere ad amsa.grosseto@gmail.com





