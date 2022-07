Attualità Il venerdì in Osservatorio 27 luglio 2022

Redazione Roselle: Venerdì 29 luglio ore 21:30 Chiara Pica illustrerà l'Evoluzione Stellare, nascita e trasformazione delle stelle, il tutto all'aperto nell'ampio giardino dell'Osservatorio Astronomico di Roselle. Meteo permettendo seguiranno le osservazioni della volta celeste. Costo ingresso 10 euro, gratuito per i soci e i bambini. Info e prenotazioni: amsa.grosseto@gmail.com

