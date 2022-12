Il valore sociale della casa, tre incontri per un confronto pubblico

Firenze: La dimensione abitativa è sempre più centrale per la condizione sociale delle persone e delle comunità. Ed è necessario monitorarne costantemente le dinamiche. Per questo l’assessorato regionale alle politiche sociali ha deciso di organizzare un percorso di confronto e di riflessione che inizia mercoledì prossimo, 7 dicembre, a Prato, con il primo di tre convegni dedicati al “Valore sociale della casa”.

Il primo appuntamento avrà al centro il tema dell’Edilizia residenziale pubblica, mentre il secondo, in programma a San Giovanni Valdarno il 13 dicembre, sarà dedicato alle iniziative innovative come il social housing e il terzo, a Livorno il 14 dicembre, svilupperà il tema della casa come risposta alla marginalità sociale.

In tutte e e tre le occasioni amministratori, tecnici, esperti e rappresentanti delle realtà degli inquilini si confronteranno su sfide, modelli e soluzioni che ruotano attorno al tema della condizione abitativa.

“La questione della casa - sottolinea l’assessora regionale alle politiche della casa e al sociale Serena Spinelli - ha un ruolo decisivo nel riproporre o addirittura amplificare le disuguaglianze sociali. Per questo è un tema sul quale deve essere tenuta sempre altissima l’attenzione specie in una fase delicata come questa, con questa spirale inflattiva che colpisce soprattutto le fasce più fragili. I tre convegni in programma serviranno a compiere una riflessione a tutto tondo sul tema e una ricognizione degli interventi regionali e dei bisogni dei territori, che proseguirà e si allargherà con la presentazione del nostro Rapporto sui temi dell'abitare e del diritto alla casa e con il confronto nell'ambito del Tavolo regionale per l'emergenza abitativa, con tutti gli attori e le parti sociali coinvolte. Esplorare a fondo la questione ci permetterà di avere maggiori strumenti per rispondere a questa complessa sfida in un modo sempre più adeguato”.

Questi in dettaglio i tre appuntamenti in programma:

Le politiche abitative e l’ERP

In questo primo incontro, in programma mercoledì 7 dicembre (inizio ore 9) al Centro per l’Arte contemporanea L. Pecci di Prato, saranno affrontati i temi e i problemi del mondo dell’Edilizia Residenziale Pubblica. Si parlerà delle politiche della Regione Toscana, ma anche del panorama nazionale e di altre realtà regionali, sia dal punto di vista degli operatori che da quello degli inquilini.

La complessità delle politiche abitative: social housing e agenzie sociali per la casa

Al centro del secondo incontro, previsto per martedì 13 dicembre a San Giovanni Valdarno (Ar) presso l’Aula Magna del Centro di GeoTecnologie dell’Università di Siena, l’attenzione sarà posta su politiche e iniziative concrete e innovative che possono affiancare l’ERP, per venire incontro alla complessità della domanda di abitazioni.

La Casa come risposta al disagio e alla marginalità sociale

Il terzo incontro, in programma a Livorno mercoledì 14 dicembre presso il salone auditorium "Pamela Ognissanti", sarà incentrato sulle aree di marginalità e precarietà, dove la domanda alloggiativa si coniuga con bisogni sociali.