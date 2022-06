Il supermercato Conad di via Scansanese compie un anno

La struttura, negozio e distributore, ha fatto crescere un nuovo asse di servizi in città.



Grosseto: E' trascorso un anno dall'inaugurazione del quarto supermercato Conad di Grosseto e del secondo distributore di carburante dello stesso marchio. Nato e costruito dal 2020 al 2021, in piena pandemia, e collocato “in vista” dello svincolo est dalla variante Aurelia, il nuovo supermercato Conad ha contribuito a rafforzare un sistema dei servizi per il cittadino proprio durante un periodo sociale molto difficile per la comunità.

Il negozio è nato in un'area in via di sviluppo residenziale e artigianale che accoglie i flussi di traffico provenienti prevalentemente dal sud della provincia e dalle aree interne.



Anche da via Scansanese, Conad ha scandito le sue politiche di calmierazione dei prezzi concentrate prevalentemente – ma non solo – sugli strumenti di prevenzione della pandemia e, successivamente, sui carburanti.



Oggi Conad Scansanese è un punto di riferimento per i residenti e per tutti coloro che arrivano a Grosseto per lavoro e turismo con il suo Bar Ristoro, i suoi ampi spazi di vendita, il parcheggio coperto e in superficie, il distributore e la gamma innovativa dei supporti come “ordina e ritira al volante” che consente al cliente di fare la sua spesa on line e ritirarla senza entrare in negozio.



Conad ha deciso di festeggiare il primo anno di attività rendendo speciale a lungo questo momento per tutti. Il 10 giugno sarà distribuita in omaggio a tutti i clienti (fino ad esaurimento scorte) una piantina, simbolo di crescita, poi dalle 12:30 alle 14:30 sarà offerta una degustazione gratuita di tortello maremmano e picio dell’azienda Pastai in Maremma, alla presenza del titolare Roberto Delli.



Dalle 16:00 alle 20:00 sempre al Bar Ristoro altri prodotti locali - vini, formaggi, salumi- entreranno in scena e, in questo caso la degustazione gratuita sarà guidata dai ragazzi dell’Istituto Enogastronomico e dai sommelier di Fisar.



Ma non finisce qui.



A partire dal 10 per tre giorni, fino al 12 giugno, anche il distributore Conad di via Scansanese partecipa alla festa e chi acquisterà almeno 50€ di carburante in orario di cassa assistita riceverà 5 Buoni sconto da 10 €.



Sempre in esclusiva, poi, su Scansanese fino al 19 giugno, verrà sottolineato il grande rapporto di Conad con le aziende locali. I Prodotti del Territorio saranno protagonisti con offerte speciali con sconti fino al 40% su circa cinquanta tra vini, oli, paste, salumi e ogni giorno presso l’area Bar Ristoro verranno proposte degustazioni, presentazioni nuovi prodotti, cotture in negozio, presidi Slow Food e piatti realizzati con prodotti del territorio.