Il superamento del concetto di dipendenza al centro dell’incontro promosso dai Cat

Sabato 22 ottobre un incontro per servitori insegnanti e famiglie, aperto anche alla cittadinanza



Grosseto: Sarà presente anche il Coeso Società della Salute all’evento promosso dai Cat, i Club alcologici territoriali, per sabato 22 ottobre, dal titolo “Superamento del concetto di dipendenza”. L’incontro di educazione alcologica continua per servitori insegnanti e famiglie dei Club alcologici territoriali è aperto anche alla comunità e si terrà dalle 9 alle 13.30 nella sala “Ritti” della Parrocchia “Santa famiglia”, in via Unione Sovietica a Grosseto.

Da tempo, infatti, la comunità scientifica riflette sul concetto di dipendenza che è stato, con il Dsm 5 del 2013, cancellato dalla terminologia professionale, perché dichiarato senza fondamento scientifico ed anche offensivo. Un cambiamento di paradigma che comporta conseguenze sia in ambito scientifico e professionale, sia nella cultura sociale generale, a cominciare proprio dalle persone direttamente interessate per arrivare alla riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali. Ciò vuol dire che ogni persona, in particolare in giovane età, è soggetta alle conseguenze dannose dell'alcol, del fumo, delle droghe, dell'azzardo, della cattiva alimentazione, della sedentarietà e di tutti gli stili di vita dannosi. Non esistono, quindi, persone "dipendenti" o in qualche modo "malate", esistono persone soggette a rischi per la propria salute più o meno gravi.

Da qui l’importanza di questo momento di confronto, che rientra nelle iniziative sostenute dal Coeso Società della Salute, dai Cat e dalle loro Associazioni nel piano di lavoro comune di contrasto all’uso di alcol, di promozione di stili di vita sani.

Questo il programma della mattinata: dalle 9 alle 9.30 accoglienza e registrazione dei partecipanti; a seguire, saluti di Amalia Ceroni, presidente dell’Acat Grosseto nord, Tania Barbi, direttrice del Coeso SdS, Cristiano Breschi, presidente dell’Arcat Toscana, Fabio Falorni, direttore del Serd di Grosseto della Usl Toscana sud est, Vittorio Cinelli, presidente dell’Acat Grosseto green; dalle 9.45 presentazione dell’argomento e dalle 10.30 alle 11.45 lavoro dei gruppi autogestiti. Dopo una breve pausa, alle 12 è in programma la discussione dei lavori realizzati dai gruppi autogestiti; alle 13 conclusioni e consegna degli attesti e, per chi lo desidera, alle 13.30 è previsto il pranzo.

Per informazioni è possibile rivolgersi a azelio81947@gmail.com

Nella foto un gruppo di volontari e membri dei Cat