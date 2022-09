“Il sale addosso”. Il romanzo di Irene Blundo al Salotto di Italo Calvino

Castiglione della Pescaia: “Il sale addosso” romanzo della giornalista e scrittrice Irene Blundo occuperà il pomeriggio di domani, mercoledì 14 settembre, del Salotto di Italo Calvino, la rassegna letteraria ideata dal comune di Castiglione della Pescaia, giunta alla sesta edizione. L’autrice, dalle ore 18:00, dialogherà nel parco della Biblioteca comunale di via IV Novembre con Maria Antonietta Schiavina.





I protagonisti sono la libraia di Firenze, Marta, e lo skipper di Pantelleria, Lucio. Dopo essersi conosciuti una sera d'estate alla Locanda Rossa di Capalbio, intessono una relazione a distanza che dovrà affrontare non pochi ostacoli. La loro vacanza in Sicilia, tra Pantelleria e il Barocco degli Iblei, è bruscamente interrotta da una telefonata: Marta deve tornare a Firenze perché il suo socio vuole partire per l'America. Lucio decide di seguirla, ma riuscirà a stare lontano dalla sua isola? Dall'arte Marta si sente compresa, mentre osserva le vite degli altri che sembrano procedere più velocemente della sua. Ma qual è la giusta direzione?

La storia è ambientata in Toscana e in Sicilia, lungo i percorsi psicologici dei personaggi e i panorami che incontrano, tra cui l'Argentario, le colline maremmane e Castello Banfi. Il romanzo “Il sale addosso”, uscito a giugno 2022, è il seguito del libro “La ragazza con il vento tra i capelli”, pubblicato nel 2020. Anche chi non ha letto il precedente, comunque, può seguire la trama del testo. Nel romanzo c'è una citazione del libro “Palomar” di Calvino.