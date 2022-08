"Il sale addosso". Il firmacopie del romanzo in libreria

Grosseto: Alla libreria Mondadori di Grosseto mercoledì 31 agosto, sia di mattina che di pomeriggio, si terrà il firmacopie del romanzo “Il sale addosso” di Irene Blundo, giornalista e scrittrice. I protagonisti sono la libraia di Firenze, Marta, e lo skipper di Pantelleria, Lucio. Dopo essersi conosciuti una sera d'estate alla Locanda Rossa di Capalbio, intessono una relazione a distanza che dovrà affrontare non pochi ostacoli. La loro vacanza in Sicilia, tra Pantelleria e il Barocco degli Iblei, è bruscamente interrotta da una telefonata: Marta deve tornare a Firenze perché il suo socio vuole partire per l'America. Lucio decide di seguirla, ma riuscirà a stare lontano dalla sua isola?



Dall'arte Marta si sente compresa, mentre osserva le vite degli altri che sembrano procedere più velocemente della sua. Ma qual è la giusta direzione?

La storia è ambientata in Toscana e in Sicilia, lungo i percorsi psicologici dei personaggi e i panorami che incontrano, tra cui l'Argentario, le colline maremmane e Castello Banfi. Il romanzo “Il sale addosso”, uscito a giugno 2022, è il seguito del libro “La ragazza con il vento tra i capelli”, pubblicato nel 2020. Anche chi non ha letto il precedente, comunque, può seguire la trama del testo.