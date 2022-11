Il Rotary sostiene ricerca contro poliomielite: un evento tutto dedicato al calcio

Continuano le iniziative del Rotary di Massa Marittima in favore della ricerca contro la poliomielite.



Massa Marittima. Dopo l'aperitivo sospeso, lanciato all'inizio del mese di ottobre, è la volta dell'iniziativa pubblica promossa dal club massetano per portare a conoscenza l'opinione pubblica di tutti quegli aspetti che, nel corso del tempo, hanno contribuito ad infliggere duri colpi al mondo del calcio italiano, marginalizzandolo sempre di più all'interno del consesso mondiale. E questo dopo che, per decenni, ha rappresentato un riferimento assoluto per squadre e giocatori di tutto il mondo.

"Abbiamo voluto pianificare questo evento proprio in concomitanza dello svolgimento dei mondiali Fifa 2022 in Qatar - ha affermato il presidente Carlo Vivarelli - considerando che l'esclusione della nostra nazionale dal torneo brucia ancora molto, e ha portato molte persone a convincersi del fatto che tutto ciò che ruota intorno agli Azzurri (federazione, diritti televisivi, sponsor, procuatori, etc...) abbia indubbie responsabilità in questo".

Ma dietro questo progetto di divuglazione c'è molto di più. "Questo tema scottante, proseguendo sulla linea tracciata del "Calcio in mutande" a firma del socio Marcello Bernardini (mente organizzativa della nuova iniziativa) intende affrontare le innumerevole questioni inerenti il sistema-calcio italiano da prospettive e punti di vista diversi. Per questo - ha precisato Carlo Vivarelli - imposteremo il confronto insieme ad un parterre di eccezione. Saranno presenti infatti: Marco Bellinazzo, giornalista del Il Sole 24 ORE, Mister Nedo Sonetti, gloria storica del calcio nazionale e opinionista e Enzo Bucchioni, giornalista sportivo e moderatore dell'evento. L'evento sarà aperto a tutti e ogni partecipante potrà offire il proprio contributo di opinioni per dare vita ad un vero e proprio dibattito aperto".

Nell'occasione verrà presentato, per la prima volta, il libro a firma dello stesso Marco Bellinazzo dal titolo "Le nuove guerre del calcio: gli affari delle corporation e la rivolta dei tifosi". Una parte dei ricavi, derivanti dalla vendita dei volumi, verrà destinato alla ricerca contro la poliomielite. L'incontro sarà organizzato con il patrocinio del Comune Massa Marittima e verrà supportato dalla partecipazione della Libreria Matozzi. L'appuntamento è per sabato 26 novembre, a partire dalle 17:30, presso la Sala dell'Abbondanza.

L'ingresso sarà libero con offerta .