Il Rotary Follonica presenta il libro "Melìa" di Claudio Spinelli

Follonica: Domenica 7 agosto, alle ore 21:00, nel giardino della Biblioteca della Ghisa, area ex ILVA, il Rotary Club Follonica, con il patrocino del Comune, presenterà “Melìa” una riflessione sul male del Prof. Claudio Spinelli.



Il prof. Spinelli è nato a Follonica nel 1953, ed è Professore Ordinario all’Università di Pisa. Uomo di bisturi, di penna e di pennello; ha pubblicato 580 articoli scientifici e dieci libri specialistici in ambito chirurgico. Alcune sue opere artistiche sono state esposte all’Expo di Milano e una è conservata nel “Museo Garibaldi Meucci” di New York. È stato insignito nel 2022 del “Premio Internazionale Ponte Vecchio” per meriti artistici. Ha pubblicato inoltre, sei saggi: Il Gioco del pensiero, 2011; Il Gioco di prestigio, nel 2018; La coincidenza degli opposti: paesaggio di pensieri, 2019; Melìa: una riflessione sul male, 2021; Homo homini lupus: una riflessione sulla guerra, 2022; Cielo affollato: diario di un’anima, 2022.





In tempi complessi come quelli che viviamo ci domandiamo da dove venga il male e che fare quando si manifesta? Il mistero del male ha rappresentato da sempre una sfida alla ragione, suscitando nell’uomo un costante senso di angoscia che lo ha spinto ad affidarsi tanto alle scoperte scientifiche quanto a religioni e filosofie. Ciascuno di noi, del resto, vive già interiormente la rivalità tra il bene e il male, costringendo costantemente la mente a lottare e scegliere, senza che la realtà, estranea talvolta ai veri valori e indifferente anche al male stesso, ci condizioni. Queste e altre riflessioni sul tema del male guidano quindi il lettore in un viaggio tutto improntato sul raggiungimento della giusta destinazione: la meta che spesso appare irraggiungibile costringendoci a un vagare continuo.

Dialoga con il prof. Spinelli Lucia Bottoni, socia del Rotary Club Follonica.