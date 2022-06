Il ricordo di Mario Bernieri, grande narratore della storia di questa città

Mi sono stancato, credetemi, di veder sparire ogni giorno un tassello di quel meraviglioso puzzle che e' la mia Grosseto. Ci ha lasciato Mario Bernieri. Ai giovani questo nome poco o nulla dice. Per quelli diversamente giovani come me Mario si inserisce tra i grandi narratori per immagini della storia di questa città e della sua comunità. Mario e il suo socio Ferrari hanno impresso su carta fotografica i momenti drammatici e quelli gioiosi dell'epopea maremmana dal dopoguerra ai nostri giorni.

A loro dobbiamo riconoscenza per aver reso indelebile il processo di trasformazione sociale che ha visto un paesone dell'estremo sud della Toscana elevarsi, tra mille difficoltà, al rango di città. Mi auguro che Grosseto trovi presto un successore in immagini. Al momento il mio dispiacere per la dipartita di Mario Bernieri e il solo pensare che non potrò più vederlo in giro per la città nè ascoltare le sue battute salaci mi fa star male.