Il Quartetto Cherubini in concerto apre la rassegna "Attraverso i suoni"

Grosseto: Il primo concerto in apertura alla Rassegna musicale Attraverso i suoni, avrà luogo il 16 giugno 2022, ore 21, al Teatro degli Industri di Grosseto, con l’esibizione del Quartetto Cherubini, uno dei gruppi vincitori del progetto.



Ruben Marzà (sax baritono), Leonardo Cioni (sax tenore), Adele Odori (sax contralto), Simone Brusoni (sax tenore), quattro giovani ragazzi in un repertorio che sfrutta tutte le possibilità timbriche e dinamiche del sassofono: da Mozart (Adagio da Serenata Gran Partita) a Piazzolla (Oblivion) a Nyman (Songs for Tony), e che, nello stesso tempo mostra quanto sia indissolubile il rapporto che lega musica e cinema: da Leonard Bernstein con West side story, alla colonna sonora del celebre capolavoro di Hayao Miyazaki, Il castello errante di Howl firmata da Joe Hisaishi, passando per Ramin Djawadi (Songs of ice and fire - Game of thrones soundtrack, per giungere all’indimenticabile brano simbolo di Nuovo cinema Paradiso composto da Ennio Morricone.

Il gruppo si è formato nel 2016 e ha già all’attivo un centinaio di concerti in Italia e all’estero, il percorso del Quartetto Cherubini è la strada in salita ma ricca di soddisfazioni di chi ha scelto di credere anima e corpo nella propria vocazione.

Selezionati per due volte, la prima nel 2017 e dopo nel 2019, tra i quindici ensamble scelti tra artisti di tutto il mondo per l’International Chamber Music Campus di Weikersheim (Germania), i giovani musicisti si sono formati nella pratica cameristica con il Quartetto di Cremona, il Vogel Quartett, il Kuss Quartett, Heime Müller e Dirl Mommerttz.

Oltre a questo il Cherubini è impegnato nella diffusione della musica classica e cameristica con progetti didattici nelle scuole e nella Casa Circondariale di Sollicciano (Firenze).

Vincitore del DV Young Sounds 2021, il Quartetto è impegnato nel lavoro legato al primo progetto discografico, finanziato dalla prestigiosa etichetta Da Vinci Publishing, dedicato alle origini del quartetto di saxofoni.

Parallelamente a queste attività i quattro musicisti collaborano regolarmente con giovani compositori con l’intento di promuovere e allargare il panorama della letteratura musicale legata a questo tipo di formazione.





Attraverso i suoni è un progetto ideato dalle sezioni A.Gi.Mus di Grosseto, Firenze e Arezzo, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e con la direzione artistica di Gloria Mazzi e Luca Provenzani. Il progetto, in aperto dialogo con il suo territorio, vanta la collaborazione e il sostegno del Comune di Grosseto e del Comune di Castiglione della Pescaia.

INGRESSO LIBERO, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

tel. 339 7960148 mail.agimus.grosseto@agimus.it

Per restare sempre aggiornato su tutte le novità dell’estate, iscriviti alla newsletter A.Gi.Mus. sul sito: www.agimusgrosseto.it