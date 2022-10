Il prossimo 20 ottobre sciopero di 4 ore dei dipendenti AT

La protesta dalle 08:30 alle 12:30 proclamata dal sindacato USB Garantita la fascia oraria dalle 5:30 alle 8:30



Piombino: Autolinee Toscane informa che l’Organizzazione sindacale USB ha proclamato uno sciopero territoriale di 4 ore per il giorno 20 ottobre 2022. Le modalità dell’astensione collettiva saranno così articolate: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per tutto il personale AT con residenza lavorativa Piombino, Venturina, Donoratico, Monterotondo, Cecina e Follonica e conseguente salvaguardia della specifica fascia di garanzia mattutina attualmente prevista per il corretto esercizio del diritto di sciopero nel tpl (5:30-8:30).

Le motivazioni dello sciopero sono indicate dettagliatamente nella proclamazione e riguardano, in sintesi, la protesta contro l’installazione di un impianto di rigassificazione nel Porto di Piombino. Infine, per quanto concerne la percentuale di adesione riferita a precedenti astensioni collettive è possibile attualmente fare riferimento a quella del 16 settembre 2022 (in occasione dello sciopero nazionale di 8 ore di FILT CGIL-FIT CISL- UILTRASPORTI- FAISA CISAL TRASPORTI-UGL FNA e dello sciopero aziendale di 4 ore di FAST CONFSAL SLM) quando l’adesione fu del 44,60%.