Il presidente Giani, premia i volontari della Racchetta

Grosseto: Auditorium Scandicci, 17 Dicembre. La giornata del volontariato toscano, sarà una da ricordare. La sala è gremita di ospiti, cariche statali e regionali di alto calibro con sindaci e prefetti, ma la scena la prendono i volontari, 500 di loro, un fiume di colori di associazioni diverse, di storie umane differenti ma con una comune grande passione per la comunità e per il territorio.



A Scandicci, le ODV Toscane, sono state premiate alla presenza del Presidente di Regione Toscana, Eugenio Giani e del capo dipartimento di protezione civile Fabrizio Curcio.

Sanità, incendi, comunità, territorio, alluvioni, accoglienza e molti altri i campi dove ogni giorno, migliaia di toscani prestano il loro tempo libero a servizio di una regione che farà sempre più affidamento su questa macchina perfetta.





1790 i volontari impegnati nelle emergenze 2022 grazie alla colonna mobile. In provincia di Grosseto, 2 sono stati gli eventi a cui la regione ha fatto affidamento alla suddetta. L’accoglienza Ucraini all’hub Pace, ed il disastroso evento di Cinigiano, con volontari arrivati da tutta Toscana.

A premiare l’associazione grossetana La Racchetta AltaMaremma, ci ha pensato Giani in persona, il quale afferma: “questa iniziativa è un modo per ringraziare i volontari, che sono la forza della Toscana, una forza che abbiamo conosciuto prima con i servizi di emergenza-urgenza, poi con l’assistenza alle persone fragili, e che oggi vediamo sempre più impegnata anche sul fronte della Protezione civile”.

I volontari della racchetta, sono stati riconosciuti per il tempo speso all’hub Pace per l’accoglienza dei rifugiati Ucraini e per la missione nelle Marche in aiuto al popolo di Senigallia colpito dalla recente alluvione.

I premiati per l’Hub:

Tobaldo Luciano

Buzzetti Marco

Cossu Maurizio

Casali De Rosa Filippo

I premiati per l’alluvione Marche