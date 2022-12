Il ponte del Parco della Rimembranza è vestito a festa

Gli addobbi natalizi sul ponte sono stati realizzati grazie al coinvolgimento di volontari, operatori, ragazzi e ragazze dei servizi gestiti dalla cooperativa



Follonica: Con l’allestimento a festa del ponte del Parco della Rimembranza, la cooperativa sociale Arcobaleno vuole fare gli auguri di buone feste a tutta la cittadinanza di Follonica. Il progetto è stato patrocinato dal Comune. Grazie al coinvolgimento di volontari, operatori, ragazzi e ragazze del Centro Diurno La Ginestra, Atelier di Casetta, Dopo di Noi, Progetto Passi e Centro Diurno Urlapicchio (tutti servizi gestiti dalla cooperativa) è stato possibile creare degli addobbi natalizi utilizzando materiale di riciclo da destinare al ponte.

«Ringraziamo la cooperativa per il lavoro che svolge ogni giorno con cura e attenzione – commenta il sindaco Andrea Benini – L'allestimento del ponte è un bel modo per fare gli auguri alla città: con questo intervento hanno tenuto conto delle capacità e delle attitudini dei ragazzi e delle ragazze, stimolando le autonomie e i talenti di ognuno di loro. Non solo: hanno anche decorato per le festività natalizie un luogo importante di Follonica».

«Essere cooperativa - afferma il vicepresidente di Arcobaleno Renzo Mariani - significa proprio questo, condividere insieme alla cittadinanza iniziative, progettualità, attivare sinergie e facilitare incontri e momenti di scambio con il territorio. Se manca tutto questo si perde significativamente il senso di essere cooperativa. In un momento di festa, la cooperativa ha voluto donare alla città di Follonica il ponte del parco della Rimembranza addobbato con oggetti creati in collaborazione tra i vari servizi che la Arcobaleno gestisce. Un ringraziamento va al Comune di Follonica che si è mostrato come sempre sensibile a queste progettualità e ha patrocinato l’iniziativa – continua Mariani – e un grazie speciale va a tutti i nostri ragazzi, ragazze e operatori che si sono impegnati al massimo per la realizzazione del ‘Progetto Cura di un Ponte Città’”».