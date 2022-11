Il piano recital di Beatrice De Maria alla Chiesa dei Bigi

Domenica 6 novembre torna la rassegna Scriabin Concert Series



Grosseto: La pianista Beatrice de Maria è la protagonista del nuovo appuntamento della rassegna “Scriabin Concert Series” organizzata dall’Associazione musicale “Scriabin” presieduta da Antonio Di Cristofano in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Il concerto della pianista andrà in scena domenica 6 novembre alle ore 11 nella Chiesa dei Bigi, in Via Vinzaglio e prevede l'esecuzione di brani Schumann e Liszt.

Il costo per l'ingresso al concerto è 10 euro (ridotto a 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) con visita al museo e degustazione di vini della tenuta Ghiaccio Forte. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 392 1019472. In occasione del concerto sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Beatrice De Maria è nata in una famiglia di musicisti – il padre, Pietro De Maria, è un pianista noto a livello internazionale – e si è avvicinata al pianoforte sin da piccolissima prendendo le prime lezioni dalla madre. Successivamente ha studiato con Paolo Ponzecchi e a dieci anni è diventata allieva di Enrico Stellini alla Scuola di musica di Fiesole. Il suo grande talento l'ha portata già all’età di sei anni a vincere il primo concorso, seguito da numerose altre affermazioni in concorsi nazionali e internazionali fra i quali, nel 2019, i primi premi al Concorso Riviera etrusca di Piombino, al Concorso internazionale “Premio Crescendo” di Firenze e al Concorso internazionale “Città di Padova”. Durante il suo percorso di studi alla Scuola di musica di Fiesole ha vinto due borse di studio e nel 2018 l’allora direttore Alain Meunier l'ha scelta per eseguire con l’orchestra “Galilei” il Concerto di Mozart K 467. Dal 2020 segue il corso di perfezionamento del maestro Andrea Lucchesini sempre alla Scuola di musica di Fiesole, che frequenta parallelamente al corso ordinario di Triennio con il maestro Enrico Stellini.