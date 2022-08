annuncio Cultura & spettacolo Il pianista Raffaele Battiloro in concerto per BolsenArte Music Festival 6 agosto 2022

Domenica 7 agosto, alle 21,30, al Piccolo Teatro Cavour

Bolsena: Il giovane pianista Raffaele Battiloro sarà ospite domenica 7 agosto, alle 21,30 del BolsenArte Music Festival, per il secondo dei tre concerti previsti al Piccolo Teatro Cavour. Insignito di un riconoscimento al premio internazionale “Ferruccio Busoni”, Raffaele Battiloro ha seguito le masterclass di eminenti pianisti quali Leslie Howard, Aldo Ciccolini, Giovanni Bellucci, Daniel Rivera, Riccardo Risaliti, Nina Tichman, che lo ha invitato a Colonia alla "Hochschule fur Musik", Pietro De Maria, e durante il corso di studi in conservatorio, di Vincenzo Maltempo, Michele Marvulli e Andrej Jasinski. Ha vinto alcuni concorsi nazionali e internazionali come il concorso LAMS di Matera, il concorso “Orfeo Stillo” di Paola, il concorso pianistico di Piove di Sacco, il concorso internazionale pianistico di Vietri sul Mare, il concorso internazionale “Jacopo Napoli” di Cava de’ Tirreni, il concorso pianistico internazionale di Val Tidone. La manifestazione, diretta dal maestro Francesco Traversi, è ideata e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bolsena e gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e dell’Associazione 100 Città in Musica. Per informazioni sugli spettacoli, a ingresso libero, è possibile chiamare lo 0761 799923/795412 o scrivere a ufficioturistico@comune.bolsena.vt.it.

