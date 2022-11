"Il piacere è tutto mio": la commedia con Emma Thompson al cinema Stella

Grosseto: Una commedia per il cinema Stella. Si tratta de “Il piacere è tutto mio” di Sophie Hyde con Emma Thompson in programma da giovedì 1° fino a domenica 4 dicembre.



Il film racconta la storia di Nancy Stokes, un'insegnante in pensione, vedova, con alle spalle un matrimonio solido e rigoroso a cui però è sempre mancato un po' di brivido.

Ormai sola, Nancy decide di cercare quello che nella vita di coppia non ha mai trovato: una soddisfacente esperienza sessuale. Si rivolge così a un'agenzia di gigolò e sceglie di incontrare Leo Grande.

Giovane e affascinante, Leo Grande sembra essere tutto quello per cui Nancy è pronta a pagare: un uomo in grado di realizzare le sue fantasie. Ma nel corso di tre incontri in una camera di hotel le dinamiche cambiano: Leo si dimostra non solo come un uomo con cui fare dell'ottimo sesso, ma anche una persona con cui parlare e nonostante la differenza d'età, tra i due nascerà un rapporto di fiducia che porterà Nancy a riscoprire se stessa.

Proiezioni: ore 17.00 e 21.15



Ingresso: 7 euro