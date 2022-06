Il PD supporta e sostiene il progetto Campagnatico Futura

Sarà costituito un circolo e indicata una figura commissariale.



Campagnatico: Anche grazie all'impulso dato dal PD provinciale è nato il progetto civico Campagnatico Futura. «Seppur non sia stato possibile presentare la lista in questa tornata elettorale - scrivono Giancarlo Bastianini e Giacomo Termine - non si ferma l'impegno del partito sul territorio. L'ambizione è quella di costruire nei prossimi anni un progetto con i valori del buon governo del centro sinistra.

Al segretario provinciale è pervenuta la richiesta di costituzione di un circolo del PD sul territorio. Esso potrà supportare e sostenere le attività del gruppo Campagnatico Futura, oltre a dare spazio a tutti coloro che si riconoscono nei valori del PD e del centro sinistra.



Sappiamo che con l'esclusione della lista Campagnatico Futura stiamo assistendo ad una parcellizzazione delle posizioni dentro il perimetro progressista. Per questo è necessario ribadire che il centro sinistra ed il PD (l'unico a poter rappresentare sé stesso) hanno sostenuto e sosterranno il progetto Campagnatico Futura, pertanto non ci sentiamo parte di questa contesa elettorale. Dopo le elezioni, convinti della necessità di dialogare insieme a tutti coloro che hanno in comune la nostra sensibilità politica, ci impegneremo a costruire un fronte largo, aperto ad esperienze civiche.



In completa intesa con il segretario provinciale nei prossimi giorni si concluderà l'iter necessario per la costituzione del circolo e verrà indicata una figura commissariale, in attesa del congresso del prossimo anno».