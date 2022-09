Il Partito Comunista dei Lavoratori, si dice contrario alla festa di Casa Pound

Grosseto: “È il quarto anno consecutivo che viene organizzato nella provincia di Grosseto uno degli eventi più nefasti di cui non avremmo mai più voluto avere notizia: parliamo del raduno nazionale dell’associazione neofascista CasaPound, che anche quest’anno si svolgerà a Grosseto dal 8 all'11 settembre. "Direzione rivoluzione” è il titolo di una macabra festa cui parteciperanno in pompa magna anche personaggi che vanno da Fratelli d’Italia alla Lega, degni compari della suddetta associazione. E ogni anno, noi antifascisti e antirazzisti troviamo scandaloso che questo evento si tenga in un luogo che, come molti luoghi in tutta la Toscana, è stato un simbolo della lotta al fascismo”, così apre una nota del Pci grossetana”.



“La provincia di Grosseto non dimentica la violenza intimidatoria fascista, subita sin dal suo apparire sulla scena politica locale con la strage di Roccastrada, il 24 luglio 1921, fino alle stragi nazifascisti che, nel 1944, hanno costellato il nostro territorio. Non vogliamo, quindi, nel nostro territorio, chi, come CasaPound, si dichiara erede e prosecutore di tale tradizione politica e sociale. Ma le amministrazioni continuano a concedere tranquillamente spazio a chi ancora si scaglia contro i più deboli, contro le donne, gli immigrati, le persone LGBT, sull’esempio di un passato fascista che ci indigna oggi come ieri. Per questo chiamiamo a raccolta gli antifascisti grossetani e non solo, aderendo alla mobilitazione di massa che le varie realtà del territorio stanno preparando contro questa vergogna nazionale. Quest'anno prendiamo atto con enorme piacere che anche l’Anpi provinciale di Grosseto si mobiliterà contro i fascisti di CasaPound, assumendo il ruolo fondamentale di promotrice e elemento aggregante per la costruzione di un Fronte unico antifascista e antirazzista Noi del Partito Comunista dei Lavoratori aderiamo convintamente a questa e a tutte le altre iniziative utili a contrastare l’avanzata delle forze reazionarie, per respingere ora e sempre quella squallida destra riesumata da Almirante che rischia, con la sua rappresentante di Fratelli d'Italia, di insediarsi nel governo e peggiorarne le politiche reazionarie”, termina la nota.