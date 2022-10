Il Panathlon club ospita la Pallavolo Grosseto 1978

Grosseto: Serata di gala per il Panathlon Grosseto con al centro il volley, quella in programma venerdì 21 ottobre alle ore 20:00 che si terrà presso il salone delle feste dell’Hotel Granduca Grosseto. Tra gli ospiti e relatori Riccardo Tinacci, presidente della Pallavolo Grosseto 1978 con alcuni dirigenti e atlete. La Pallavolo Grosseto, che da questa stagione sportiva, come si legge nel sito web della società, si è unita con il Grosseto Volley School, formando così un’unica società che raccoglie tutto il volley femminile grossetano, coprendo con le proprie atlete e squadre, tutte le categorie, e vantando come fiore all’occhiello, la formazione maggiore che milita nel campionato nazionale di B2.

“Siamo davvero felici di ospitare nella nostra conviviale la Pallavolo Grosseto, con il presidente Riccardo Tinacci e i propri dirigenti”, dice il presidente del Panathlon Grosseto, Franco Rossi. “Il volley femminile è uno sport molto seguito in città. Anche a livello nazionale e internazionale il volley femminile sta dettando legge con la nazionale femminile, tra l’altro fresca della medaglia di bronzo agli ultimi campionati del mondo. Quindi, quale miglior viatico per parlare di pallavolo anche a Grosseto”, conclude Franco Rossi.